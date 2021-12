Assegno unico, quanto si prende? Online il simulatore dell'Inps (Di venerdì 31 dicembre 2021) Lo ricorda l'Inps dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto che introduce il nuovo strumento. L'Assegno unico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021) Lo ricorda l'dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto che introduce il nuovo strumento. L'riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), ...

Advertising

marattin : I 6 mld aggiuntivi - ogni anno - dell’assegno unico universale (che in gran parte vanno ai redditi inferiori a 40.0… - elenabonetti : Il 2021 si chiude con l’Assegno unico e universale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, un impegno che abbiamo preso e… - elenabonetti : Mancano pochi giorni alla partenza delle domande per l’assegno unico e universale. Insieme all’introduzione dell’as… - SaverioCuppari : RT @FratellidItalia: ?? Questo governo dica chiaramente se da gennaio il bonus nido verrà inglobato nell’assegno unico. Se così fosse, quest… - statodelsud : Dal primo gennaio sarà possibile richiedere l’assegno unico per i figli -