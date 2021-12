Assegno unico figli, Bonetti: strumento universale e stabile (Di venerdì 31 dicembre 2021) ... in un'intervista a IlSole24Ore , il consuntivo di un anno ricco per la sua delega, che si è chiuso ieri con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sull'Assegno unico. Tra le polemiche di ... Leggi su finanza.lastampa (Di venerdì 31 dicembre 2021) ... in un'intervista a IlSole24Ore , il consuntivo di un anno ricco per la sua delega, che si è chiuso ieri con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sull'. Tra le polemiche di ...

Advertising

marattin : I 6 mld aggiuntivi - ogni anno - dell’assegno unico universale (che in gran parte vanno ai redditi inferiori a 40.0… - FratellidItalia : ?? Questo governo dica chiaramente se da gennaio il bonus nido verrà inglobato nell’assegno unico. Se così fosse, qu… - elenabonetti : Mancano pochi giorni alla partenza delle domande per l’assegno unico e universale. Insieme all’introduzione dell’as… - ilpensologo : Da domani, 1 gennaio, via alle domande per l'assegno unico. Ma inutile sbattersi, ce n'è uno solo. #Torino #LaTampa… - Rossana44792035 : RT @ItaliaViva: #FamilyAct, @elenabonetti: 'Con l'assegno unico ai figli benefici da 1600 euro l'anno per 4,6 milioni di famiglie' https://… -