Assalto alla Cgil, Roberto Fiore resta in carcere. Respinta l'istanza sulla salute: «Sindrome da long Covid del tutto astratta»

Il leader di Forza Nuova Roberto Fiore trascorrerà in carcere anche il Capodanno. Arrestato dopo l'Assalto alla sede della Cgil di Roma il 9 ottobre scorso nell'ambito di una manifestazione No Green pass, lo storico capo del movimento di estrema destra rimarrà in cella per decisione del gip. l'istanza di scarcerazione avanzata dai difensori di Fiore, attualmente detenuto nel carcere di Poggioreale a Napoli, è stata dunque Respinta. Per lui e altri 12, tra cui Giuliano Castellino, nei giorni scorsi la procura aveva chiesto un giudizio immediato. Si tratta del secondo tentativo dei difensori: a Natale la richiesta di sostituzione della misura cautelare del carcere con gli arresti ...

