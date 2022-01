Ascolti TV | Giovedì 30 dicembre 2021. I Fratelli De Filippo vincono con il 20.3%. Caduta Libera – Campionissimi 13.4%, il Rigoletto si ferma all’1.4% (Di venerdì 31 dicembre 2021) I Fratelli De Filippo - Mario Autore Nella serata di ieri, Giovedì 30 dicembre 2021, su Rai1 I Fratelli De Filippo ha conquistato 3.944.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Canale 5 Caduta Libera Campionissimi ha raccolto davanti al video 2.384.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 Show Dogs – Entriamo in Scena ha interessato 883.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Will Hunting – Genio Ribelle ha catturato l’attenzione di 1.218.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Rigoletto al Circo Massimo ha raccolto davanti al video 304.000 spettatori pari ad uno share dell’1.4%. Su Rete4 Domani è un Altro Giorno totalizza un a.m. di 526.000 spettatori con il 2.5% di share. Su La7 Speciale ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 31 dicembre 2021) IDe- Mario Autore Nella serata di ieri,30, su Rai1 IDeha conquistato 3.944.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Canale 5ha raccolto davanti al video 2.384.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 Show Dogs – Entriamo in Scena ha interessato 883.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Will Hunting – Genio Ribelle ha catturato l’attenzione di 1.218.000 spettatori (5.8%). Su Rai3al Circo Massimo ha raccolto davanti al video 304.000 spettatori pari ad uno share dell’1.4%. Su Rete4 Domani è un Altro Giorno totalizza un a.m. di 526.000 spettatori con il 2.5% di share. Su La7 Speciale ...

