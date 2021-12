Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 30 dicembre 2021 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 30 dicembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film I Fratelli De Filippo ha totalizzato 3944 spettatori (20.29% di share) nel primo episodio e 4530 (24.51%) nel secondo episodio; su Canale5 il game show Caduta Libera Campionissimi ha avuto 2384 spettatori, 13.38% di share. Il film Will Hunting – Genio Ribelle su Italia1 ha intrattenuto in media 1219 spettatori (5.85%); su Rai2 il film Show Dogs – Entriamo in scena ha totalizzato 883 spettatori (4.00%), mentre Rigoletto al Circo Massimo su Rai3 ne ha portati a casa 304 (1.39%). Su Rete4 il film Domani è un altro giorno ha totalizzato 526 ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 31 dicembre 2021)tv: idei programmi più visti di30, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film I Fratelli De Filippo ha totalizzato 3944 spettatori (20.29% di share) nel primo episodio e 4530 (24.51%) nel secondo episodio; su Canale5 il game show Caduta Libera Campionissimi ha avuto 2384 spettatori, 13.38% di share. Il film Will Hunting – Genio Ribelle su Italia1 ha intrattenuto in media 1219 spettatori (5.85%); su Rai2 il film Show Dogs – Entriamo in scena ha totalizzato 883 spettatori (4.00%), mentre Rigoletto al Circo Massimo su Rai3 ne ha portati a casa 304 (1.39%). Su Rete4 il film Domani è un altro giorno ha totalizzato 526 ...

