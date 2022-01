Ascolti Tv analisi 30 dicembre: “Fratelli De Filippo” fa il botto in Campania, sotto media in Lombardia. Scotti risale, sparisce Rai3. Sfonda “Masterchef” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ascolti al top: Tg1 a 5,6 milioni e 25,4%; I Soliti Ignoti a 5,224 milioni e 22,1%, L’Eredità 4,6 milioni e 23,3%. Tg5 4,3 milioni e 19,3%, Mentre Omicron decimava gli artisti che dovevano essere protagonisti del Capodanno in tv, il 30 di dicembre in prima serata è andata in onda una programmazione ricca di opzioni ‘alte’ e in qualche caso ritenute difficili dal pubblico delle feste. Su Rai1 è andato in onda il film di Sergio Rubini, I Fratelli De Filippo, alle prese con il game show di Gerry Scotti su Canale5, Caduta Libera-Campionissimi. E quindi ci sono stati pure uno speciale di montaggio di Corrado Formigli su La7, il nuovo appuntamento di Masterchef su SkyUno, il Rigoletto postmoderno e di ipernicchia sulla terza rete. In griglia anche tre film: su Italia 1 la pellicola Will ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 31 dicembre 2021)al top: Tg1 a 5,6 milioni e 25,4%; I Soliti Ignoti a 5,224 milioni e 22,1%, L’Eredità 4,6 milioni e 23,3%. Tg5 4,3 milioni e 19,3%, Mentre Omicron decimava gli artisti che dovevano essere protagonisti del Capodanno in tv, il 30 diin prima serata è andata in onda una programmazione ricca di opzioni ‘alte’ e in qualche caso ritenute difficili dal pubblico delle feste. Su Rai1 è andato in onda il film di Sergio Rubini, IDe, alle prese con il game show di Gerrysu Canale5, Caduta Libera-Campionissimi. E quindi ci sono stati pure uno speciale di montaggio di Corrado Formigli su La7, il nuovo appuntamento disu SkyUno, il Rigoletto postmoderno e di ipernicchia sulla terza rete. In griglia anche tre film: su Italia 1 la pellicola Will ...

