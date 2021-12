Ascolti TV 30 dicembre, boom per Soliti Ignoti ma il pubblico nota un particolare (Di venerdì 31 dicembre 2021) Come sono andati gli Ascolti tv del giorno 30 dicembre? In questa settimana molte trasmissioni di punta sono in vacanza, perciò Rai e Mediaset stanno mandando in onda diversi film natalizi. A non stoppare la sua messa in onda è Soliti Ignoti - Il ritorno, che è finita al centro della polemica soprattutto sui social. Ad alzare questo polverone è stato l'ignoto numero otto. Tuttavia, prima di scoprire esattamente che cosa è accaduto, diamo un'occhiata agli indici auditel del Prime Time. Ascolti TV ieri 30 dicembre: Caduta Libera Campionissimi ritrova Christian Fregoni Ad intrattenere il pubblico di Rai 1, in prima serata, ci ha pensato il film I Fratelli De Filippo. La biografia incentrata su Eduardo, Peppino e Titina De Filippo ha convinto alla visione 3.94 milioni di ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 31 dicembre 2021) Come sono andati glitv del giorno 30? In questa settimana molte trasmissioni di punta sono in vacanza, perciò Rai e Mediaset stanno mandando in onda diversi film natalizi. A non stoppare la sua messa in onda è- Il ritorno, che è finita al centro della polemica soprattutto sui social. Ad alzare questo polverone è stato l'ignoto numero otto. Tuttavia, prima di scoprire esattamente che cosa è accaduto, diamo un'occhiata agli indici auditel del Prime Time.TV ieri 30: Caduta Libera Campionissimi ritrova Christian Fregoni Ad intrattenere ildi Rai 1, in prima serata, ci ha pensato il film I Fratelli De Filippo. La biografia incentrata su Eduardo, Peppino e Titina De Filippo ha convinto alla visione 3.94 milioni di ...

