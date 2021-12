Arriva “La Dolce Vita is back”, il nuovo filmato della NFT ART (Di sabato 1 gennaio 2022) "La Dolce Vita is back" è il titolo del nuovo filmato NFT (acronimo di Non-Fungible-Token) creato sotto la direzione artistica di Giulietta Revel - attrice, scrittrice e filmaker- quale omaggio a La Dolce Vita romana e alla principessa Irene Galitzine, che di quel periodo fu illustre protagonista, nonché ambasciatrice mondiale di un nuovo stile e di un'eleganza tutta italiana. Ancora oggi è possibile vedere alcune sue creazioni al Metropolitan Museum di New York, al Victoria and Albert Museum di Londra e al Museo del Costume di San Pietroburgo.L'appuntamento è per il primo secondo del 1° gennaio 2022, quando l'NFT del filmato sarà inserito nel marketplace sulla piattaforma Solana.com per la cifra simbolica di 202.2 Sol (pari a 36.000 ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 1 gennaio 2022) "Lais" è il titolo delNFT (acronimo di Non-Fungible-Token) creato sotto la direzione artistica di Giulietta Revel - attrice, scrittrice e filmaker- quale omaggio a Laromana e alla principessa Irene Galitzine, che di quel periodo fu illustre protagonista, nonché ambasciatrice mondiale di unstile e di un'eleganza tutta italiana. Ancora oggi è possibile vedere alcune sue creazioni al Metropolitan Museum di New York, al Victoria and Albert Museum di Londra e al Museo del Costume di San Pietroburgo.L'appuntamento è per il primo secondo del 1° gennaio 2022, quando l'NFT delsarà inserito nel marketplace sulla piattaforma Solana.com per la cifra simbolica di 202.2 Sol (pari a 36.000 ...

