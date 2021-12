Arcangelo Bove Svapoweb dopo l' approvazione della Legge di Bilancio | ' Sigaretta elettronica | politica non ascolta scienza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 dicembre 2021) (Benevento, 31/12/2021) - Benevento, 31/12/2021 - Nella lettera di auguri indirizzata ai suoi affiliati,dinon le manda a dire e si scaglia ancora una volta contro il sistema Italia, colpevole di ostacolare direttamente il settore. Rivolgendosi a chi fa parterete, ai produttori e più in generale a tutti gli appassionati del settore dello svapo,sottolinea e manifesta il proprio ringraziamento a chi ha dovuto fare i conti con un anno altalenante. Gioie e dolori per il settore dello svapo In effetti il 2021 si è concluso in maniera davvero amara per il settore. Come ha avuto modo di sottolineare, “laancora una volta ...