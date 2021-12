Appuntamento con l’”Ultimo Ballo in Maschera” al Museo Archeologico Calatia di Maddaloni (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiMaddaloni (Ce) – Giungendo alla chiusura del 2021 è giusto riportare gli auguri alla comunità, al pubblico e alle istituzioni da parte dello staff della rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» ritorno e presenza sul territorio”, nata da un’idea ed è diretta dal Maestro Michele Letizia (in arte Michail Benois Letizià), che proseguirà fino al 12 febbraio 2022 e si realizza nella splendida cornice del Museo Archeologico Calatia di Maddaloni. Si ricorda che è stato possibile fare gli auguri in presenza durante l’evento del 23 dicembre 2021 al Museo Archeologico Calatia con l’esibizione della Banda Sinfonica della città di Maddaloni e dall’Orchestra Junior sotto la direzione del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – Giungendo alla chiusura del 2021 è giusto riportare gli auguri alla comunità, al pubblico e alle istituzioni da parte dello staff della rassegna “«Ultimoin» ritorno e presenza sul territorio”, nata da un’idea ed è diretta dal Maestro Michele Letizia (in arte Michail Benois Letizià), che proseguirà fino al 12 febbraio 2022 e si realizza nella splendida cornice deldi. Si ricorda che è stato possibile fare gli auguri in presenza durante l’evento del 23 dicembre 2021 alcon l’esibizione della Banda Sinfonica della città die dall’Orchestra Junior sotto la direzione del ...

