Appalti truccati nel mondo dei rifiuti, scarcerato l’imprenditore Carlo Savoia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPassa dal carcere ai domiciliari Carlo Savoia, l’imprenditore del settore rifiuti arrestato il 21 dicembre scorso dai carabinieri del Noe nell’ambito di un’indagine della Dda di Napoli che ritiene Savoia la mente di un sistema in grado di truccare decine di Appalti pubblici banditi da comuni campani e di altre regioni per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani; gare che sarebbero andate alle aziende di Savoia. È stato il tribunale del Riesame di Napoli a disporre la scarcerazione dell’imprenditore e la sostituzione con la misura meno afflittiva dei domiciliari; i giudici hanno accolto l’istanza presentata dal legale di Savoia, Raffaele Costanzo. Nell’inchiesta ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPassa dal carcere ai domiciliaridel settorearrestato il 21 dicembre scorso dai carabinieri del Noe nell’ambito di un’indagine della Dda di Napoli che ritienela mente di un sistema in grado di truccare decine dipubblici banditi da comuni campani e di altre regioni per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento deiurbani; gare che sarebbero andate alle aziende di. È stato il tribunale del Riesame di Napoli a disporre la scarcerazione dele la sostituzione con la misura meno afflittiva dei domiciliari; i giudici hanno accolto l’istanza presentata dal legale di, Raffaele Costanzo. Nell’inchiesta ...

