Anthony Hopkins, cinque ruoli cult del grande attore americano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Compie 84 anni Anthony Hopkins. È un grade attore britannico naturalizzato americano capace di vincere due Oscar ed avere numerose nomination oltre che un Golden Globe alla carriera. Ha interpretato numerosi film tra piccoli e grandi ruoli mettendo in ognuno di essi la sua grande esperienza teatrale ed il suo enorme talento recitativo “Ripeto ogni scena 250 volte, la mia testa è così, sono ossessivo. Il successo serve a sopravvivere” Il successo è proprio la base del continuo essere sul set di Anthony Hopkins. Nonostante la sua bravura e al sua notorietà per mantenersi vivo agli occhi del pubblico Hopkins ha voluto recitare anche in ruoli minori e in produzioni poco autoriali come “Thor” della Marvel e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Compie 84 anni. È un gradebritannico naturalizzatocapace di vincere due Oscar ed avere numerose nomination oltre che un Golden Globe alla carriera. Ha interpretato numerosi film tra piccoli e grandimettendo in ognuno di essi la suaesperienza teatrale ed il suo enorme talento recitativo “Ripeto ogni scena 250 volte, la mia testa è così, sono ossessivo. Il successo serve a sopravvivere” Il successo è proprio la base del continuo essere sul set di. Nonostante la sua bravura e al sua notorietà per mantenersi vivo agli occhi del pubblicoha voluto recitare anche inminori e in produzioni poco autoriali come “Thor” della Marvel e ...

Ultime Notizie dalla rete : Anthony Hopkins I migliori film del 1992 compiono 30 anni nel 2022 Uscita Italia: 27 ottobre 1992 Regia: James Ivory Cast: Anthony Hopkins, Emma Thomson Dracula di Bram Stoker Uno dei migliori Dracula della storia del cinema porta la firma di Francis Ford Coppola.

Giovedi 30 Dicembre 2021 Sky e Premium Cinema, School of Mafia (SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310) The Father - Nulla è come sembra Oscar alla sceneggiatura e ad Anthony Hopkins, insieme a Olivia Colman in un film scritto e diretto da Florian Zeller, ...

