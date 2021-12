Andrea Damante, la situazione si mette malissimo: decisione inevitabile (Di venerdì 31 dicembre 2021) situazione complicata anche per l’ex tronista ed ex gieffino Andrea Damante: dietrofront inevitabile e conseguenze dolorosissime Il dj Andrea Damante (GettyImages)Brutte notizie per Andrea Damante, ex grande protagonista sia di Uomini e Donne che del Grande Fratello Vip. Il noto dj ed influencer deve infatti fare i conti con una defezione inaspettata in quanto non sarà più tra i protagonisti del Capodanno in musica di Federica Panicucci. La nota conduttrice in queste ore si è vista infatti costretta a depennare il suo nome dalla lista degli ospiti. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “È cornuto”: crisi nera dopo Amici, amore al capolinea Il nome di Damante non è il solo che dovrà rinunciare allo spettacolo dell’ultimo dell’anno ... Leggi su specialmag (Di venerdì 31 dicembre 2021)complicata anche per l’ex tronista ed ex gieffino: dietrofronte conseguenze dolorosissime Il dj(GettyImages)Brutte notizie per, ex grande protagonista sia di Uomini e Donne che del Grande Fratello Vip. Il noto dj ed influencer deve infatti fare i conti con una defezione inaspettata in quanto non sarà più tra i protagonisti del Capodanno in musica di Federica Panicucci. La nota conduttrice in queste ore si è vista infatti costretta a depennare il suo nome dalla lista degli ospiti. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “È cornuto”: crisi nera dopo Amici, amore al capolinea Il nome dinon è il solo che dovrà rinunciare allo spettacolo dell’ultimo dell’anno ...

