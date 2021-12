Andare in pensione in anticipo nel 2022: cosa si può fare e quali sono le soluzioni disponibili (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’avvento nel 2022 vedrà il pensionamento di Quota 100 e l’introduzione di Quota 102. Ecco come cambieranno i metodi di accesso alla pensione, anche quelli anticipati come Ape Sociale e Opzione Donna, nel corso del nuovo anno. Pensionamento in anticipo con Quota 102: che cos’è il nuovo strumento per il 2022 Nel 2022 l’età anagrafica per ottenere il pensionamento resterà pari a 67 anni. Sarà però possibile ottenere la possibilità di un pensionamento anticipato con 3 soluzioni, se si è in possesso dei requisiti adatti. La prima è la cosiddetta Quota 102, lo strumento che sostituirà Quota 100 per tutto il 2022. Mentre con Quota 100 era possibile accedere al pensionamento in anticipo con 62 anni di età e 38 di contributi, Quota 102 richiederà invece ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’avvento nelvedrà il pensionamento di Quota 100 e l’introduzione di Quota 102. Ecco come cambieranno i metodi di accesso alla, anche quelli anticipati come Ape Sociale e Opzione Donna, nel corso del nuovo anno. Pensionamento incon Quota 102: che cos’è il nuovo strumento per ilNell’età anagrafica per ottenere il pensionamento resterà pari a 67 anni. Sarà però possibile ottenere la possibilità di un pensionamento anticipato con 3, se si è in possesso dei requisiti adatti. La prima è la cosiddetta Quota 102, lo strumento che sostituirà Quota 100 per tutto il. Mentre con Quota 100 era possibile accedere al pensionamento incon 62 anni di età e 38 di contributi, Quota 102 richiederà invece ...

