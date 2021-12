“Anche Sophie”. Scoperta choc al GF Vip. Cucina, letto: scoppia il caso igiene. E ci sono i nomi dei concorrenti (Di venerdì 31 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, ancora critiche in merito alla scarsa igiene degli inquilini della casa più spiata d’Italia. Negli ultimi giorni a riportare alcuni interessanti dettagli, proprio Alessandro Rosica, che avrebbe riportato la notizia a caratteri cubitali con tanto di titolo ‘Il Grande Porcile Vip’. Un vero e proprio ‘caso’ che avrebbe acuito l’attenzione dei fan su alcune concorrenti in gara. Per chi si fosse perso lo scoop, forse è bene rinfrescare la memoria. L’esperto di gossip ha lanciato la notizia bomba direttamente sulla pagina Instagram: “Grande Fratello Vip o Grande Porcile Vip? Si parla sempre più di condizioni igieniche impietose dentro la casa più famosa e spiata d’Italia. Si parla addirittura di escrementi sotto le lenzuola di qualche vippone, oltre al puzzo nauseabondo di piedi e zone intime di almeno 6 ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, ancora critiche in merito alla scarsadegli inquilini della casa più spiata d’Italia. Negli ultimi giorni a riportare alcuni interessanti dettagli, proprio Alessandro Rosica, che avrebbe riportato la notizia a caratteri cubitali con tanto di titolo ‘Il Grande Porcile Vip’. Un vero e proprio ‘’ che avrebbe acuito l’attenzione dei fan su alcunein gara. Per chi si fosse perso lo scoop, forse è bene rinfrescare la memoria. L’esperto di gossip ha lanciato la notizia bomba direttamente sulla pagina Instagram: “Grande Fratello Vip o Grande Porcile Vip? Si parla sempre più di condizioni igieniche impietose dentro la casa più famosa e spiata d’Italia. Si parla addirittura di escrementi sotto le lenzuola di qualche vippone, oltre al puzzo nauseabondo di piedi e zone intime di almeno 6 ...

