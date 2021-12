Allarme WhatsApp | non rispondete a questo messaggio

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Nuovoper una truffa che viaggia viasu. Nonse non siete assolutamente certi Per gli utentic’è un nuovo pericolo all’orizzonte con una nuova truffa segnalata online e che potrebbe costarvi molto cara. La segnalazione arriva da un sito che solitamente si occupa degli aggiornamenti in arrivo sull’app di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoitscienza : Allarme WhatsApp, è in circolazione la truffa dai “numeri sconosciuti”, ecco come proteggersi -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme WhatsApp

A lanciare l'è Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato degli infermieri ... 31 Dicembre 2021 Tags Antonio De Palma coronavirus covid Nursing up Facebook Twitter Telegram...A dare l'è stata la compagna. Calissano, secondo i primi accertamenti, era probabilmente ... 31 Dicembre 2021 Tags attore Paolo Calissano Vivere Facebook Twitter TelegramEmail ...Nuova truffa segnalata per gli utenti WhatsApp. La tecnica è subdola e purtroppo adatta proprio al periodo delle feste.In poche parole si fa finta di non ricordare a chi appartiene quel numero in rubrica ‘cadendo dal pero’ Come dicevano i nostri nonni, “mai accettare caramelle dagli sconosciuti”, una regola che torna ...