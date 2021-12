Alfa Romeo Tonale - Primo sguardo ai dettagli della Suv - VIDEO (Di venerdì 31 dicembre 2021) "Nel 2022 ti faremo battere forte il cuore. Buon anno". Con queste poche parole l'Alfa Romeo ha voluto augurare un adrenalinico 2022 a tutti gli appassionati, ai quali ha regalato un Primo sguardo dettagliato ad alcuni particolari della nuova Tonale. Il VIDEO che accompagna gli auguri di buon anno del Biscione mostra infatti la firma luminosa del faro posteriore e la conformazione della parte superiore del trilobo, che avrà uno stile diverso rispetto a quello di Giulia e Stelvio. Come la concept. Il 2022, come annunciato, sarà l'anno della Tonale, che dovrebbe arrivare nelle concessionarie nel Primo weekend di giugno. La Suv media di Arese verrà proposta con diversi motori benzina, ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 31 dicembre 2021) "Nel 2022 ti faremo battere forte il cuore. Buon anno". Con queste poche parole l'ha voluto augurare un adrenalinico 2022 a tutti gli appassionati, ai quali ha regalato unato ad alcuni particolarinuova. Ilche accompagna gli auguri di buon anno del Biscione mostra infatti la firma luminosa del faro posteriore e la conformazioneparte superiore del trilobo, che avrà uno stile diverso rispetto a quello di Giulia e Stelvio. Come la concept. Il 2022, come annunciato, sarà l'anno, che dovrebbe arrivare nelle concessionarie nelweekend di giugno. La Suv media di Arese verrà proposta con diversi motori benzina, ...

