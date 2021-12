Album 2021, ecco quali sono i più venduti in Italia. La classifica FIMI (Di venerdì 31 dicembre 2021) Con la fine dell'anno, una delle classifiche più interessanti per capire dove (come) sta andando il mercato discografico in Italia è 'leggere' le classifiche T op of The Music di FIMI/GfK , elaborate ... Leggi su leggo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Con la fine dell'anno, una delle classifiche più interessanti per capire dove (come) sta andando il mercato discografico inè 'leggere' le classifiche T op of The Music di/GfK , elaborate ...

Advertising

SkyTG24 : Tutti gli album in uscita nel 2022 - KarolS_Ita : questo 2021 è stato molto intenso per noi,Karol si è lanciata come solista,ha registrato una nuova serie per Disney… - Soldato12501 : RT @MusicTvOfficial: FIMI ALBUM settimana 52.2021 1 @marracash 2 @MichaelBuble 3 @THEREALGUE 4 #Blanco 5 @mengonimarco 6 @ZuccheroSugar 7 @… - SoniaBre3 : RT @Obi1K2: - lid_rnl : RT @MusicTvOfficial: FIMI ALBUM settimana 52.2021 1 @marracash 2 @MichaelBuble 3 @THEREALGUE 4 #Blanco 5 @mengonimarco 6 @ZuccheroSugar 7 @… -