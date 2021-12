Albano Carrisi, "Capodanno con un grande vuoto". Lo strazio familiare: "Ormai da anni..." (Di venerdì 31 dicembre 2021) "A Capodanno senza di lei sento un vuoto enorme". Albano Carrisi non può festeggiare appieno la notte di San Silvestro. Per lui la notte che divide vecchio e nuovo anno porta alla luce vecchi, strazianti ricordi. A quello relativo alla misteriosa scomparsa della figlia Ylenia, che ha fatto perdere le proprie tracce a New Orleans a San Silvestro del 1993, si è aggiunto quello di Donna Jolanda, la madre del cantante di Cellino San Marco, morta il 10 dicembre del 2019 a 96 anni e che compiva gli anni proprio l'1 gennaio. "Da quando lei ha lasciato la vita terrena, Ormai tre anni fa, a Capodanno sento un grande vuoto", ha spiegato Carrisi al settimanale DiPiù, che però non ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) "Asenza di lei sento unenorme".non può festeggiare appieno la notte di San Silvestro. Per lui la notte che divide vecchio e nuovo anno porta alla luce vecchi, strazianti ricordi. A quello relativo alla misteriosa scomparsa della figlia Ylenia, che ha fatto perdere le proprie tracce a New Orleans a San Silvestro del 1993, si è aggiunto quello di Donna Jolanda, la madre del cantante di Cellino San Marco, morta il 10 dicembre del 2019 a 96e che compiva gliproprio l'1 gennaio. "Da quando lei ha lasciato la vita terrena,trefa, asento un", ha spiegatoal settimanale DiPiù, che però non ...

