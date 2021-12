Al Bano | duro sfogo sul capodanno con il Covid | “Perchè soffrirò di solitudine”

Leggi su inews24

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Alha fatto una rivelazione del tutto inaspettata riguardo ilche trascorrerà quest’anno e come affronta questa festività da qualche tempo. Alha voluto annunciare personalmente con un video-messaggio il suo rammarico per non poter partecipare alla serata diche andrà in onda in diretta su Rai 1. La motivazione è L'articolo proviene da Inews.it.