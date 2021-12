Advertising

petergomezblog : Air Italy, l’azienda abbandona i suoi 1.300 dipendenti. Nessun rappresentante al tavolo ministeriale sulla proroga… - fattoquotidiano : La crisi dimenticata di Air Italy. Dal primo gennaio oltre 1.300 lavoratori senza occupazione e senza Cig, nel sile… - daybinary : Air Italy: l’ira dei lavoratori, dimenticati dalla politica - HuffPostItalia : I lavoratori di Air Italy protestano: 'Dimenticati dalla politica' - fisco24_info : Air Italy: l'ira dei lavoratori, dimenticati dalla politica: Protesta in piazza a Olbia alla vigilia alla scadenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Air Italy

"Dimenticati dalla politica, ma non è finita qui". È il grido di battaglia degli oltre 150 dipendenti diche oggi hanno partecipato alla manifestazione promossa da Ap, Cobas e Usb, alla quale ha aderito anche Anpav. Nel centro di Olbia, in piazza Elena di Gallura, di fronte al municipio, i ...Per i 1322 dipendenti dila fine dell'anno coincide con quella della cassa integrazione. Questa mattina, venerdì 31 dicembre, di fronte al municipio di Olbia si è svolto un sit - in volto a richiamare l'attenzione ...“Dimenticati dalla politica, ma non è finita qui”. È il grido di battaglia degli oltre 150 dipendenti di Air Italy che oggi hanno partecipato alla manifestazione promossa da Ap, Cobas e Usb, alla qual ..."Dimenticati dalla politica, ma non è finita qui". È il grido di battaglia degli oltre 150 dipendenti di Air Italy che oggi hanno partecipato alla manifestazione promossa da Ap, Cobas e Usb, alla qual ...