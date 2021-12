Aifa ha autorizzato due antivirali contro il Covid (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’Aifa ha autorizzato i due antivirali per combattere il Covid per i pazienti non ospedalizzati. Aifa: autorizzati i due antivirali contro il Covid L’Aifa, la Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco nella seduta del 22 dicembre 2021 ha autorizzato due antivirali, il molnupiravir e remdesivir per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per Covid-19 “con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e che potrebbero sviluppare fattori di rischio Covid più grave. Ma di cosa si tratta? Il molnupiravir è un antivirale orale e il suo utilizzo è indicato entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. La durata del trattamento, che consiste ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’hai dueper combattere ilper i pazienti non ospedalizzati.: autorizzati i dueilL’, la Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco nella seduta del 22 dicembre 2021 hadue, il molnupiravir e remdesivir per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per-19 “con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e che potrebbero sviluppare fattori di rischiopiù grave. Ma di cosa si tratta? Il molnupiravir è un antivirale orale e il suo utilizzo è indicato entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. La durata del trattamento, che consiste ...

