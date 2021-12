Aggiornamenti sulle quarantene: il ministero della Salute emana nuova circolare (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiE’ stata emanata la circolare del ministero della Salute con gli Aggiornamenti sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione della nuova variante Omicron. Niente quarantena per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, o abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, o siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, con obbligo di indossare mascherine tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. In caso di contatti a alto rischio, i sanitari devono inoltre eseguire tamponi giornalieri fino al 5/o giorno. Per tali soggetti vaccinati o guariti è prevista l’effettuazione di un test ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiE’ statata ladelcon glimisure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusionevariante Omicron. Niente quarantena per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, o abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, o siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, con obbligo di indossare mascherine tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. In caso di contatti a alto rischio, i sanitari devono inoltre eseguire tamponi giornalieri fino al 5/o giorno. Per tali soggetti vaccinati o guariti è prevista l’effettuazione di un test ...

