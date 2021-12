AEW | Leggero calo negli ascolti per Dynamite | si torna sotto il milione di spettatori

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 31 dicembre 2021)New Year’s Smash è stato l’ultimo appuntamento dello show bandiera della AEW su TNT, a partire dal prossimo mercoledì lo show si sposterà su TBS e sarà interessante capire come glipotranno variare. In quest’ultimo mercoledì dell’anno la AEW ha proposto una card come sempre interessante e c’è stato anche un debutto, l’ennesimo del 2021, con l’interferenza di Mercedes Martinez nella semifinale del TBS Title Tournament. Stabili i ratings Secondo Showbuzz Daily l’episodio New Year’s Smash ha totalizzato una media di 975.000, un dato in lieve, circa il 4%, rispetto all’episodio Holiday Bash di sette giorni fa che ne registrò 1,020 milioni. La concorrenza questa settimana era rappresentata dal college football e dall’NBA, che però a causa del covid sta proponendo partite con ...