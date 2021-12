Adesso rimettiamoci in forma

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 31 dicembre 2021) In questi anni siamo stati sensibilizzati a stare più attenti alla nostra salute, che si è dimostrata precaria anche perché spesso messa a rischio da uno scorretto stile di vita, un’alimentazione inadeguata e qualche chilo di troppo. Ecco quindi che sfruttare l’inizio del nuovo anno per stabilire dei buoni propositi può essere un aiuto per tutti quanti. Non c’è per forza bisogno di andare dal dietista ma è necessario almeno inrsi su quali siano gli strumenti che ci possono aiutare in questo cambiamento. Per quanto riguarda la nutrizione abbiamo delle Linee Guida che ci danno inzioni tecniche e specifiche, forse troppo, sui nostri fabbisogni alimentari. Disponiamo anche di molte infografiche, più semplici e immediate, che possono guidarci in uno stile di vita alimentare migliore. Tra queste le più importanti sono il piatto sano, raffigurante ...