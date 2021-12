Abruzzo | il borgo incantato con soli 3 abitanti

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Quando si parla dell’, vengono spesso utilizzati termini come ‘magico’, ‘’ o meraviglioso. È una regione che ha tanto da offrire, tra bellissimi borghi e una natura spettacolare. E qui c’è anche unappunto, con. LEGGI ANCHE: —, ilmedievale dove puoi incontrare i cervi a spasso Si chiama Roccacaramanico, in provincia di Pescara. Si trova nel cuore del Parco Nazionale della Majella nella valle dell’Orta, alle pendici del Monte Morrone. Qui il tempo sembra essersi fermato e a regnare sono il silenzio e la maestosa natura che circonda questo. Un tempo glierano più di 3: fino al 1929 era animato da una piccola comunità ma piano piano ...

