A Roma il funerale finisce in rissa: i parenti litigano per l’eredità (Di venerdì 31 dicembre 2021) Si erano riuniti per dare l’ultimo saluto a Maria Teresa Rizzo, una signora di 80 anni morta per una malattia. Diciannove in tutto i parenti presenti al funerale dell’anziana nella chiesa di Santa Maria Liberatrice nel quartiere Testaccio a Roma. Soltanto i più stretti, nel rispetto delle norme anti covid. Le lacrime e le preghiere però hanno preceduto una maxirissa tra i familiari al termine della funzione religiosa, come raccontato dal Messaggero. Mentre la bara era prossima a lasciare il piazzale, con le corone di fiori già disposte nel carro funebre, si è sentito urlare: “La casa spetta a me, è mia non ti devo niente”. Fratelli, zii e cugine della signora Rizzo hanno iniziato a insultarsi e a spintonarsi rivendicando l’eredità e la proprietà di un immobile. A un certo punto le donne hanno cercato ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Si erano riuniti per dare l’ultimo saluto a Maria Teresa Rizzo, una signora di 80 anni morta per una malattia. Diciannove in tutto ipresenti aldell’anziana nella chiesa di Santa Maria Liberatrice nel quartiere Testaccio a. Soltanto i più stretti, nel rispetto delle norme anti covid. Le lacrime e le preghiere però hanno preceduto una maxitra i familiari al termine della funzione religiosa, come raccontato dal Messaggero. Mentre la bara era prossima a lasciare il piazzale, con le corone di fiori già disposte nel carro funebre, si è sentito urlare: “La casa spetta a me, è mia non ti devo niente”. Fratelli, zii e cugine della signora Rizzo hanno iniziato a insultarsi e a spintonarsi rivendicandoe la proprietà di un immobile. A un certo punto le donne hanno cercato ...

Advertising

giancarlofelic1 : RT @_DAGOSPIA_: RISSA A UN FUNERALE A ROMA: I PARENTI DI UN’ANZIANA DECEDUTA SE LE SONO SUONATE PER L'EREDITA' - Damianodanny1 : EREDITA’ SPETTA A ME LA CASA E’ MIA SCATTA LA RISSA A FUNERALE A ROMA PARENTI ANZIANA DECEDUTA SONO SUONATE RIVE… - SoccorsiG : - ilpensologo : Roma, i parenti litigano per l'eredità e il funerale finisce in rissa. Se esiste l'aldilà, lui o lei, si sarà diver… - _DAGOSPIA_ : RISSA A UN FUNERALE A ROMA: I PARENTI DI UN’ANZIANA DECEDUTA SE LE SONO SUONATE PER L'EREDITA'… -