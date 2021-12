A Fondi torna il Concerto di Capodanno: come prenotare (Di venerdì 31 dicembre 2021) Fondi – Nonostante qualche appuntamento rinviato a causa delle ultime restrizioni, prosegue il cartellone natalizio “Fondi RestArt – Christmas Edition”. Prossimo appuntamento sabato primo gennaio, alle ore 21.00, nella splendida cornice del Santuario della Madonna del Cielo (nota come Chiesa di Santa Maria), dove si terrà la XVII edizione del Concerto di Capodanno. Si tratta di un evento particolarmente sentito da parte degli organizzatori, in quanto darà il via alla undicesima edizione del Fondi Music Festival, ma anche dalla cittadinanza che da anni ormai saluta il nuovo anno partecipando al tradizionale Concerto. La serata vedrà la partecipazione dell’Orchestra da Camera “Città di Fondi”, della Corale Polifonica “Discantus Ensemble”, della ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 31 dicembre 2021)– Nonostante qualche appuntamento rinviato a causa delle ultime restrizioni, prosegue il cartellone natalizio “RestArt – Christmas Edition”. Prossimo appuntamento sabato primo gennaio, alle ore 21.00, nella splendida cornice del Santuario della Madonna del Cielo (notaChiesa di Santa Maria), dove si terrà la XVII edizione deldi. Si tratta di un evento particolarmente sentito da parte degli organizzatori, in quanto darà il via alla undicesima edizione delMusic Festival, ma anche dalla cittadinanza che da anni ormai saluta il nuovo anno partecipando al tradizionale. La serata vedrà la partecipazione dell’Orchestra da Camera “Città di”, della Corale Polifonica “Discantus Ensemble”, della ...

