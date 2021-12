A che ora inizia il Te Deum 2021: orario inizio su Tv2000 (Di venerdì 31 dicembre 2021) A che ora inizia il Te Deum 2021? La tradizionale preghiera di fine anno con Papa Francesco è in programma dalla Basilica di San Pietro a Roma alle ore 17 di oggi, 31 dicembre 2021. Un modo per ringraziare Dio dell’anno appena trascorso e proiettarsi con la preghiera al nuovo anno, ma anche per ricordate tutti i cari che ci hanno lasciato nel corso del 2021. Appuntamento dunque con i Primi Vespri e il Te Deum 2021 alle ore 17 del 31 dicembre 2021, con diretta tv su Tv2000. Il canale della Cei è visibile sul canale 28 del digitale terrestre. Inoltre può essere visto con il decoder di Sky sul numero 157 del telecomando oppure, sempre dal satellite, con un decoder TivùSat sul numero 18 del telecomando. Se non siete a casa, potete ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 31 dicembre 2021) A che orail Te? La tradizionale preghiera di fine anno con Papa Francesco è in programma dalla Basilica di San Pietro a Roma alle ore 17 di oggi, 31 dicembre. Un modo per ringraziare Dio dell’anno appena trascorso e proiettarsi con la preghiera al nuovo anno, ma anche per ricordate tutti i cari che ci hanno lasciato nel corso del. Appuntamento dunque con i Primi Vespri e il Tealle ore 17 del 31 dicembre, con diretta tv su. Il canale della Cei è visibile sul canale 28 del digitale terrestre. Inoltre può essere visto con il decoder di Sky sul numero 157 del telecomando oppure, sempre dal satellite, con un decoder TivùSat sul numero 18 del telecomando. Se non siete a casa, potete ...

