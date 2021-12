80 anni di Sir Alex Ferguson: gli auguri del Manchester United (Di venerdì 31 dicembre 2021) Compie oggi 80 anni Sir Alex Ferguson. Il tecnico scozzese è un’icona del Manchester United, avendo allenato i Red Devils dal novembre 1986 al 19 maggio 2013. Ieri, nel match dell’Old Trafford contro il Burnley, uno striscione è stato esposto dai tifosi, per un Ferguson presente allo stadio. Oggi, sul sito del club, campeggia la scritta “auguri a Sir Alex per gli anni!” ed in più stata aperta una raccolta di auguri, ricordi e commenti dai tifosi. Ma non solo, anche tante leggende, del passato e del presente hanno fatto gli auguri all’ex tecnico: “Buon 80 al più grande, orgoglioso di poter condividere ricordi con te per una paio di stagioni”, ha scritto Marcus Rashford. “Sei un’icona, un’eroe, tutto ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) Compie oggi 80Sir. Il tecnico scozzese è un’icona del, avendo allenato i Red Devils dal novembre 1986 al 19 maggio 2013. Ieri, nel match dell’Old Trafford contro il Burnley, uno striscione è stato esposto dai tifosi, per unpresente allo stadio. Oggi, sul sito del club, campeggia la scritta “a Sirper gli!” ed in più stata aperta una raccolta di, ricordi e commenti dai tifosi. Ma non solo, anche tante leggende, del passato e del presente hanno fatto gliall’ex tecnico: “Buon 80 al più grande, orgoglioso di poter condividere ricordi con te per una paio di stagioni”, ha scritto Marcus Rashford. “Sei un’icona, un’eroe, tutto ...

Advertising

fattoquotidiano : Sir Alex Ferguson, gli 80 anni dell’allenatore che ha dominato in calcio inglese dopo aver stravolto per sempre que… - SkySport : Premier, Sir Alex Ferguson compie 80 anni. Gli auguri del Manchester United. VIDEO #SkySport - glooit : Premier:Sir Alex Ferguson compie 80 anni,gli auguri dello United leggi su Gloo - e_li_sir : RT @87miste: Pensa vivere in uno Stato che dà il bonus rubinetti e docce ma fa saltare quello sullo psicologo, come se dopo due anni in que… - Edorsi53 : RT @SkySport: Sir Alex #Ferguson compie 80 anni: la carriera, le vittorie, i suoi giocatori #SkySport -