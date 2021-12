31 dicembre 1974 – Johan Cruijff vince il suo terzo Pallone d’Oro (Di venerdì 31 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Massimo Prati) – Come ricordato da “France Football”, periodico che patrocina il trofeo, nel 1974 Franz Beckenbauer ottenne una serie di grandissimi successi. Utilizzando un termine in voga negli ultimi anni, potremmo dire che Beckenbauer ottenne un prestigioso “triplete”: vittoria nel campionato tedesco e nella Coppa dei Campioni con il Bayern e Campione del Mondo con la Nazionale della Germania Occidentale. Nel palmarès di quell’anno al grande fuoriclasse tedesco mancava solo la Coppa di Germania, trofeo che comunque aveva vinto qualche anno prima. Ciò nonostante, ricordava “France Football”, Beckenbauer non riuscì a superare Cruijff nella classifica dei candidati al Pallone d’Oro. Primo arrivato appunto il “profeta del gol”, con 116 voti, secondo il “Kaiser” con 105 voti. Il già citato ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 31 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Massimo Prati) – Come ricordato da “France Football”, periodico che patrocina il trofeo, nelFranz Beckenbauer ottenne una serie di grandissimi successi. Utilizzando un termine in voga negli ultimi anni, potremmo dire che Beckenbauer ottenne un prestigioso “triplete”: vittoria nel campionato tedesco e nella Coppa dei Campioni con il Bayern e Campione del Mondo con la Nazionale della Germania Occidentale. Nel palmarès di quell’anno al grande fuoriclasse tedesco mancava solo la Coppa di Germania, trofeo che comunque aveva vinto qualche anno prima. Ciò nonostante, ricordava “France Football”, Beckenbauer non riuscì a superarenella classifica dei candidati al. Primo arrivato appunto il “profeta del gol”, con 116 voti, secondo il “Kaiser” con 105 voti. Il già citato ...

