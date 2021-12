30 Dicembre 2021 – Telefonata di 50minuti tra Biden e Putin per raffreddare crisi ucraina. Olanda, a rischio forniture gas alle imprese. Sudan, continuano le repressioni del regime. Siria, tensioni Assad con Iran e i suoi alleati (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che si è tenuta una Telefonata di cinquanta minuti fra i leader della Federazione Russa e degli Usa, ricordando che è stata una iniziativa di Putin. Lo scopo della conversazione era quello di “raggiungere un compromesso” sull’ucraina e più in generale sulle garanzie alla sicurezza della Russia. Putin, che si è detto soddisfatto dal confronto, ha chiarito che vuole risultati sul fronte delle garanzie sulla sicurezza e che ritiene eventuali nuove sanzioni un “errore colossale“, Biden invece dal canto suo ha chiesto una de-escalation. Il governo olandese potrebbe non riuscire a garantire la sicurezza delle forniture di gas alle imprese questo inverno. L’allarme arriva da una serie di esperti ... Leggi su strumentipolitici (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che si è tenuta unadi cinquanta minuti fra i leader della Federazione Russa e degli Usa, ricordando che è stata una iniziativa di. Lo scopo della conversazione era quello di “raggiungere un compromesso” sull’e più in generale sulle garanzie alla sicurezza della Russia., che si è detto soddisfatto dal confronto, ha chiarito che vuole risultati sul fronte delle garanzie sulla sicurezza e che ritiene eventuali nuove sanzioni un “errore colossale“,invece dal canto suo ha chiesto una de-escalation. Il governo olandese potrebbe non riuscire a garantire la sicurezza delledi gasquesto inverno. L’allarme arriva da una serie di esperti ...

