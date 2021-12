25 mila medici sono stati lasciati senza terza dose: ospedali al collasso (Di venerdì 31 dicembre 2021) Mentre continua la lotta contro chi rifiuta il vaccino, chi vorrebbe fare la terza dose non ci riesce. Gli ospedali rischiano il collasso. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid sono saliti di unità. Da ieri morti. medici senza terza dose: boom di contagi Mentre l’Esecutivo di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Mentre continua la lotta contro chi rifiuta il vaccino, chi vorrebbe fare lanon ci riesce. Glirischiano il. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covidsaliti di unità. Da ieri morti.: boom di contagi Mentre l’Esecutivo di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

zazoomblog : 25 mila medici sono stati lasciati senza terza dose: ospedali al collasso - #medici #stati #lasciati #senza #terza - bildarte : RT @itsmeback_: Qualora gli ospedali fossero al 'collasso' ricordatevi che se i reparti sono in crisi è perché in 10 anni sono stati taglia… - mila_lavi : RT @GiorgianaAnna: @dottorbarbieri Comunichiamo a sta decerebrata che il contribuente Italiano ha pagato 68% di tasse per curare tutti!! E… - RevengeEmi : RT @itsmeback_: Qualora gli ospedali fossero al 'collasso' ricordatevi che se i reparti sono in crisi è perché in 10 anni sono stati taglia… - JollyRoger0039 : @mila_sgf Ma uno che non si fida dei medici, adesso con cosa si cura? Riallineamento dei chakra? Fiori di Bach? Med… -