2021, l’anno d’oro dello sport italiano: tutti i successi azzurri (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un anno unico per lo sport Il 2021 verrà ricordato come l’anno d’oro per lo sport italiano. Un anno unico e ricco di vittorie e affermazioni in tutte le discipline sportive. A fare da apripista, dopo la vittoria musicale dei Maneskin all’Eurovision, l’Italia di Roberto Mancini, vincitrice dell’Europeo a Wembley. LA VALANGA ROSA Le premesse erano comunque buone anche prima, a partire dallo sci. Il 16 febbraio Marta Bassino conquista l’oro nel parallelo femminile, prima medaglia azzurra ai Mondiali di Cortina. A marzo vince anche la Coppa del Mondo di Gigante Federica Brignone il 12 dicembre ottiene la diciassettesima vittoria in Coppa del mondo in carriera, ottenuta nel supergigante di Sainkt Moritz, che le permette di staccare Deborah Compagni. Sofia Goggia, nonostante ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un anno unico per loIlverrà ricordato comeper lo. Un anno unico e ricco di vittorie e affermazioni in tutte le disciplineive. A fare da apripista, dopo la vittoria musicale dei Maneskin all’Eurovision, l’Italia di Roberto Mancini, vincitrice dell’Europeo a Wembley. LA VALANGA ROSA Le premesse erano comunque buone anche prima, a partire dallo sci. Il 16 febbraio Marta Bassino conquista l’oro nel parallelo femminile, prima medaglia azzurra ai Mondiali di Cortina. A marzo vince anche la Coppa del Mondo di Gigante Federica Brignone il 12 dicembre ottiene la diciassettesima vittoria in Coppa del mondo in carriera, ottenuta nel supergigante di Sainkt Moritz, che le permette di staccare Deborah Compagni. Sofia Goggia, nonostante ...

