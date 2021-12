2021 d’oro per l’Italia dello sport, Malagò: “Siamo davanti alle corazzate mondiali” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dal calcio all’atletica, al nuoto fino al volley. Lo sport domina tutto l’universo delle discipline e in tutto il mondo. termina il 2021 con l’oro al collo generale. La Nazionale Italiana di calcio campione d’Europa. Stessa cosa per l’Italvolley maschile e femminile, insieme ai numerosi allori conquistati alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, in totale 109 (40 medaglie olimpiche e 69 medaglie paralimpiche). Titoli a cinque cerchi a cascata e tanti successi storici tra cui quello di Marcell Jacobs nei 100 metri, insieme al trio dei 100 paralimpici Sabatini – Caironi – Contrafatto. Ma non solo. Ciclismo, pesca sportiva, tra gli sport che trionfano. Un anno da incorniciare per lo sport azzurro, osannato, festeggiato e applaudito. Mette le basi per il futuro e guarda al 2022 ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dal calcio all’atletica, al nuoto fino al volley. Lodomina tutto l’universo delle discipline e in tutto il mondo. termina ilcon l’oro al collo generale. La Nazionale Italiana di calcio campione d’Europa. Stessa cosa per l’Italvolley maschile e femminile, insieme ai numerosi allori conquistatiOlimpiadi eParalimpiadi, in totale 109 (40 medaglie olimpiche e 69 medaglie paralimpiche). Titoli a cinque cerchi a cascata e tanti successi storici tra cui quello di Marcell Jacobs nei 100 metri, insieme al trio dei 100 paralimpici Sabatini – Caironi – Contrafatto. Ma non solo. Ciclismo, pescaiva, tra gliche trionfano. Un anno da incorniciare per loazzurro, osannato, festeggiato e applaudito. Mette le basi per il futuro e guarda al 2022 ...

