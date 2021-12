2021 | dall’assalto a Capitol Hill alla vittoria agli Europei fino alla crisi in Afghanistan e alla scarcerazione di Zaki | tutti gli eventi storici dell’anno che si conclude – Il videoblob

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Dall’insediamento di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America, ai successi italiani nello sport, passando per i nuovi strumenti per fronteggiare il secondo anno di pandemia da Covid-19. Legati dal filo conduttore del coronavirus, che anche quest’anno è diventato centrale in tutto il mondo, sono tanti glideldi portata storica. L’dopo 20 anni è tornato in mano ai talebani, è terminata l’era Trumpiana e duesportivi, glie le Olimpiadi, hanno tenuto milioni di cittadini incollatischermi. Non sono mancate notizie positive, come ladi Patrick, lo studente egiziano a Bologna, detenuto in un carcere egizio dal 7 febbraio 2020. Ilè stato segnato anche ...