Zona gialla e arancione: le sette regioni a rischio cambio di colore da lunedì (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sull’emergenza Covid-19 porterà Lazio e Lombardia in Zona gialla. Ma il passaggio nell’area a lockdown soft è a rischio anche per Piemonte, Sicilia, Umbria ed Emilia-Romagna. Mentre la Liguria potrebbe passare direttamente in Zona arancione. Così come le Marche. Intanto le regioni attualmente in Zona gialla ci rimarranno anche per le prossime due settimane. Si tratta di Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Marche, province autonome di Bolzano e Trento e Veneto. Mentre secondo gli esperti l’indice di contagio Rt è risalito a 1,4-1,6. E la media nazionale dei ricoveri – secondo gli ultimi dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas) – ha raggiunto il 16%, ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sull’emergenza Covid-19 porterà Lazio e Lombardia in. Ma il passaggio nell’area a lockdown soft è aanche per Piemonte, Sicilia, Umbria ed Emilia-Romagna. Mentre la Liguria potrebbe passare direttamente in. Così come le Marche. Intanto leattualmente inci rimarranno anche per le prossime due settimane. Si tratta di Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Marche, province autonome di Bolzano e Trento e Veneto. Mentre secondo gli esperti l’indice di contagio Rt è risalito a 1,4-1,6. E la media nazionale dei ricoveri – secondo gli ultimi dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas) – ha raggiunto il 16%, ...

barbaraboc : RT @rep_genova: Liguria in emergenza, negli ospedali stop alle ferie. Zona gialla ancora per sette giorni [di Michela Bompani] [aggiornamen… - infoitinterno : Zona gialla e arancione: le sette regioni a rischio cambio di colore da lunedì - marchess88 : In Italia i nuovi casi di #COVID19 sono stati 98.030 nelle ultime 24 ore e i morti sono stati 136 e il… - rep_genova : Liguria in emergenza, negli ospedali stop alle ferie. Zona gialla ancora per sette giorni [di Michela Bompani] [agg… - Dome689 : RT @Open_gol: Lazio e Lombardia candidate alla zona gialla con il Piemonte. Ma anche Sicilia, Umbria ed Emilia Romagna sono in bilico. Risc… -