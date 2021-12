Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 27 dicembre (Di giovedì 30 dicembre 2021) ecco di seguito la nuova colorazione delle regioni italiane a partire da lunedì 27 dicembre 2021. Non aumentano le regioni in Zona gialla che dunque rimangono sette anche per la settimana di Capodanno. Le sette in “giallo” rimangono Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Trento, Liguria, Veneto e Marche e lasciando quattordici regioni in Zona bianca, anche se i casi aumentano diffusamente e si avvicinano pericolosamente alla soglia psicologica dei cinquanta mila contagi in un giorno. Possibile che dopo la settimana di Capodanno saranno diverse le regioni a passare in giallo e che, qualcuna, rischia addirittura la fascia arancione. ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021)di seguito laitaliane a partire da272021. Non aumentano leinche dunque rimangono sette anche per la settimana di Capodanno. Le sette in “giallo” rimangono Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Trento, Liguria, Veneto e Marche e lasciando quattordiciin, anche se i casi aumentano diffusamente e si avvicinano pericolosamente alla soglia psicologica dei cinquanta mila contagi in un giorno. Possibile che dopo la settimana di Capodanno saranno diverse lea passare in giallo e che, qualcuna, rischia addirittura la fascia. ...

