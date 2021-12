“Zona arancione il 10 gennaio”. Covid Italia, l’allarme del governatore: “Siamo preoccupati” (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Di questo passo rischiamo la Zona arancione il 10 gennaio”. Il governatore delinea il quadro dell’emergenza Covid nella regione sulla base dei dati attuali. La regione è in Zona gialla ma, nel giro di 2 settimane, sotto la spinta della variante Omicron potrebbe passare nella Zona con misure e regole più restrittive. “L’incidenza è a 610 casi ogni 100mila abitanti. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 18%”, dice facendo riferimento a parametri già arancioni. “In area non critica, in ospedale, l’occupazione è al 19%. Tra 11 punti, si va in Zona arancione. Ieri eravamo al 18%, di questo passo attorno al 10 gennaio arriviamo al 30% di occupazione che ci porta in Zona ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Di questo passo rischiamo lail 10”. Ildelinea il quadro dell’emergenzanella regione sulla base dei dati attuali. La regione è ingialla ma, nel giro di 2 settimane, sotto la spinta della variante Omicron potrebbe passare nellacon misure e regole più restrittive. “L’incidenza è a 610 casi ogni 100mila abitanti. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 18%”, dice facendo riferimento a parametri già arancioni. “In area non critica, in ospedale, l’occupazione è al 19%. Tra 11 punti, si va in. Ieri eravamo al 18%, di questo passo attorno al 10arriviamo al 30% di occupazione che ci porta in...

