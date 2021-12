Zona arancione e gialla, le regioni che cambiano colore: l'incidenza è già da zona rossa ovunque (Di giovedì 30 dicembre 2021) I dati decisivi sono sempre quelli del giovedì, dunque di oggi. Domani il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute manderà alcune regioni da lunedì 3 gennaio 2022 in zona gialla e... Leggi su europa.today (Di giovedì 30 dicembre 2021) I dati decisivi sono sempre quelli del giovedì, dunque di oggi. Domani il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute manderà alcuneda lunedì 3 gennaio 2022 ine...

Advertising

palermo24h : Coronavirus, in Sicilia altri 3 comuni in zona arancione. Proroga per Marianopoli e Butera - telodogratis : Zona arancione Covid19 in Sicilia, salgono a tredici i comuni siciliani in quarantena, tutte le regole - telodogratis : Covid oggi Sicilia, zona arancione per altri tre comuni - stampalibconsag : Covid, tre Comuni in "zona arancione" dal 31 dicembre e proroga per altri due - romatoday : Zona arancione e gialla, le regioni che cambiano colore: l'incidenza è già da zona rossa ovunque… -