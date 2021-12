Zia Bastiana morta a 109 anni | addio alla nonna della Gallura

(Di giovedì 30 dicembre 2021)a 109Zia, la donna tra le centenarie più longeve in Sardegna. La Sardegna piange Maria Monti, conosciuta da tutti come ziaa Tempio Pausania, in provincia di Sassari. La donna aveva compiuto lo scorso agosto 109e gli era stato riconosciuto il titolo di centenaria più longeva del territorio sardo. POTREBBE INTERESSARTI: Anastasia Kuzmina: che fine ha fatto Andres Gil, ex partner a Bndo Ziaa 109(immagine dal web)Zianasce il 15 agosto del 1912, originaria di Ortueri, piccolo comuneprovincia di Nuoro, dove frequenta la frequentare la prima elementare. Poi si trasferisce a Tempio Pausania ...

Lutto a Tempio, scomparsa a 109 anni Un Natale con Maria Monti, diventata mascotte dell'Ortopedia di Tempio. Storia della nonnina cresciuta all'Agnata, il podere poi comprato da De Andrè ...