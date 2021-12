Zhang a Milano: in agenda rinnovi e bond da 400 mln (Di giovedì 30 dicembre 2021) Steven Zhang si prepara a fare ritorno a Milano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Inter sarà in città tra dieci giorni, dopo l’Epifania, in tempo per seguire allo stadio la finale di Supercoppa italiana, che potrebbe regalargli il secondo trofeo dopo lo scudetto nella sua avventura in nerazzurro. Steven ha L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 dicembre 2021) Stevensi prepara a fare ritorno a. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Inter sarà in città tra dieci giorni, dopo l’Epifania, in tempo per seguire allo stadio la finale di Supercoppa italiana, che potrebbe regalargli il secondo trofeo dopo lo scudetto nella sua avventura in nerazzurro. Steven ha L'articolo

