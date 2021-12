WWE | Toni Storm ha lasciato perché esaurita?

(Di giovedì 30 dicembre 2021)è tornata il mese scorso, dopo aver esordito nel main roster in estate. L’australiana, subito nelle grazie dei fan, è finita nel giro titolato, senza però avere fortuna contro Charlotte Flair, attuale campionessa. Ma, come tempestivamente riportato,è stata licenziata dalla WWE, lasciando spiazzati i più. Nelle ultime ore si era fatta strada l’ipotesi che l’ex campionessa di NXT UK avesse chiesto il licenziamento, ma sembra esserci di più. Si è alzata e se ne è andata Secondo Cassidy Haynes di Bodyslam.net,, contrariamente a quanto trapelato ieri, non ha chiesto il licenziamento dalla compagnia, ma pare averla semplicemente lasciata dopo un house show: “non ha esattamente richiesto il suo licenziamento… semplicemente, si è alzata e se n’è ...

Ennesima dipartita in casa Stamford: l'ex NXT UK Women's ChampionStorm ha lasciato la. Non si tratta dunque dell'ennesimo licenziamento, come avvenuto per molte superstar nei mesi scorsi , ma di una decisione personale effettuata dalla lottatrice di ...La sceneggiatura scritta da Scott Thomas e Jed Elinoff ( The Jetsons &: Robo - WrestleMania! ) ... La decisione di filmarne la maggior parte consmorzati, telegrafando tutto l'orrore a venire, ...Ieri sera è arrivata una notizia bomba e inaspettata da Fightful, quando il suo giornalista più famoso, Sean Ross Sapp, ha fatto sapere a tutto il WWE Universe che Toni Storm non è più parte della WWE ...Toni Storm non è più sotto contratto con la WWE da ieri sera, e si sono susseguiti diversi rumors riguardo il suo rilascio. Da quanto emerso dai principali siti di news americani Toni avrebbe chiesto ...