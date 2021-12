WWE: Il licenziamento di Toni Storm è ancora un mistero, non lo avrebbe richiesto lei (Di giovedì 30 dicembre 2021) Toni Storm è tornata il mese scorso, dopo aver esordito nel main roster in estate. L’australiana, subito nelle grazie dei fan, è finita nel giro titolato, senza però avere fortuna contro Charlotte Flair, attuale campionessa. Ma, come tempestivamente riportato, Toni è stata licenziata dalla WWE, lasciando spiazzati i più. Nelle ultime ore si era fatta strada l’ipotesi che l’ex campionessa di NXT UK avesse chiesto il licenziamento, ma sembra esserci di più. Si è alzata e se ne è andata Secondo Cassidy Haynes di Bodyslam.net, Toni Storm, contrariamente a quanto trapelato ieri, non ha chiesto il licenziamento dalla compagnia, ma pare averla semplicemente lasciata dopo un house show: “Toni non ha esattamente richiesto il suo ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 30 dicembre 2021)è tornata il mese scorso, dopo aver esordito nel main roster in estate. L’australiana, subito nelle grazie dei fan, è finita nel giro titolato, senza però avere fortuna contro Charlotte Flair, attuale campionessa. Ma, come tempestivamente riportato,è stata licenziata dalla WWE, lasciando spiazzati i più. Nelle ultime ore si era fatta strada l’ipotesi che l’ex campionessa di NXT UK avesse chiesto il, ma sembra esserci di più. Si è alzata e se ne è andata Secondo Cassidy Haynes di Bodyslam.net,, contrariamente a quanto trapelato ieri, non ha chiesto ildalla compagnia, ma pare averla semplicemente lasciata dopo un house show: “non ha esattamenteil suo ...

