WhatsApp prepara la terza spunta blu ai messaggi?

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Davvero c’è la possibilità di vedere un’altrablu su? Questo quello che si dice in giro, ma per alcuni, non sembra essere una cosa certa.si stando ad una ennesimablu? – Computermagazine.itCe lo siamo chiesti in tanti, almeno una volta: e se la persona con cui stiamo chattando, sta mandando screenshot della nostra conversazione a qualcun’altra? Ammettiamolo: chi di noi non l’ha mai fatto? Sembrerebbe che nelle ultime ore, sianote sul web diverse presunte news circa una nuova funzione chestarebbe per implementare: lablu. E che cosa significherebbe? Facendo una rapida ricerca Google con la frase “blu ...