‘We Run Rome 2022’ annullata, il dilagare dei contagi ha indotto le autorità sanitarie a cancellare la storica maratona (Di giovedì 30 dicembre 2021) Come ormai ‘da tradizione’ anche quest’anno – e ci sembra una saggia decisione – il Comune di Roma ha emesso un’ordinanza contro i botti poi, a seguire, causa il dilagare dei contagi, si è deciso di annullare sia il maxi concerto previsto al Circo Massimo, ed ogni altra iniziativa pubblica, aperta al pubblico. maratona annullata: il dilagare dei contagi ha indetto le autorità sanitarie ad annullare l’annuale evento sportivo-solidale Stasera infine tanto per dare anche a questo fine d’anno il giusto clima di ‘lugubre’ atmosfera – ma, oggettivamente, la situazione è quella che è – poco fa il Campidoglio ha reso noto che si sta lavorando ad una specifica ordinanza, volta alla cancellazione (sempre causa ‘Covid), dell’evento a carattere sportivo-solidale ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021) Come ormai ‘da tradizione’ anche quest’anno – e ci sembra una saggia decisione – il Comune di Roma ha emesso un’ordinanza contro i botti poi, a seguire, causa ildei, si è deciso di annullare sia il maxi concerto previsto al Circo Massimo, ed ogni altra iniziativa pubblica, aperta al pubblico.: ildeiha indetto lead annullare l’annuale evento sportivo-solidale Stasera infine tanto per dare anche a questo fine d’anno il giusto clima di ‘lugubre’ atmosfera – ma, oggettivamente, la situazione è quella che è – poco fa il Campidoglio ha reso noto che si sta lavorando ad una specifica ordinanza, volta alla cancellazione (sempre causa ‘Covid), dell’evento a carattere sportivo-solidale ...

