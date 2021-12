Wanda Nara in versione contadina sexy | qualcosa fuoriesce dalla maglietta

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La Juventus è alla ricerca di un centravanti e Icardi potrebbe essere il nome giusto; con l’argentino arriverebbe anche. Il mercato di gennaio è alle porte e la Juventus vuole essere grande protagonista; la società bianconera ha come obiettivo quello di rinforzare la rosa di Allegri per permettere al tecnico di sfruttare, nel migliore dei modi, il suo 4-3-3. I reparti su cui occorre mettere mano con maggiore forza sono il centrocampo e l’attacco visto le difficoltà mostratesquadra in questi ruoli. Mentre in mezzo al campo si cerca un profilo di qualità ma a basso prezzo, il discorso cambia completamente per il centravanti. In attacco, infatti, la Juventus non vuole sbagliare; per raggiungere gli obiettivi prefissati, serve un numero nove con una media realizzativa importante. La partenza di Cristiano Ronaldo ha ...