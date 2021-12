Wall Street chiude in rosso: Dow Jones - 0,25%, Nasdaq - 0,16% (Di giovedì 30 dicembre 2021) Wall Street chiude in negativo. Il Dow Jones perde lo 0,25% a 36.398,47 punti, il Nasdaq lascia sul terreno lo 0,16% a 15.741,56 punti, mentre lo S&P 500 segna un calo dello 0,30% a 4778,80 punti. Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 dicembre 2021)in negativo. Il Dowperde lo 0,25% a 36.398,47 punti, illascia sul terreno lo 0,16% a 15.741,56 punti, mentre lo S&P 500 segna un calo dello 0,30% a 4778,80 punti.

Advertising

Daniele_Manca : Italia innovativa per natura (ma non riesce a crederci): la quotazione di Zegna a Wall Street e i riconoscimenti di… - TSLA__bot : RT @paolocrociato: Performance 2021 delle società più capitalizzate a Wall Street. E’stato un anno da record! Quasi tutte le grandi in verd… - santeptrader : Wall Street & Piazza Affari salutano il 2021, il bilancio di fine anno. - marisavillani : RT @Fabiobruno_bg: @il_cappellini @EnricoLetta @repubblica Per capire Draghi guardi alcuni film su Wall Street come per esempio: 1) Margin… - ItaliaViva : RT @MorMattia: Sideri sul @Corriere evidenzia quanto crediamo poco in noi stessi. Ma le cronache dimostrano il contrario, con Genenta Scie… -