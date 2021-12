Vomero | 15enne morto dopo aver mangiato sushi | convalidato sequestro del ristorante

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vomero 15enne

2a News

Il gip di Napoli ha convalidato il sequestro del ristorante 'all you can eat' del quartiereil cui titolare è stato iscritto nel registro degli indagati a seguito del decesso di un, sentitosi male dopo avere consumato un pasto a base di sushi presso il locale. Il decreto di ......convalidato il sequestro del ristorante 'all you can eat' del quartieredel capoluogo partenopeo il cui titolare è stato iscritto nel registro degli indagati a seguito del decesso di un...Il gip di Napoli ha convalidato il sequestro del ristorante "all you can eat" del quartiere Vomero il cui titolare è stato iscritto nel registro degli indagati a seguito del decesso di un 15enne, sent ...Il giudice ha convalidato il provvedimento: restano i sigilli al locale del Vomero il cui titolare è indagato per la morte del ragazzo ...