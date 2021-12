Volley, SuperLega: Taranto-Ravenna rinviata per Covid-19 tra i romagnoli. Il rebus recuperi si fa complesso (Di giovedì 30 dicembre 2021) Altro rinvio per la sempre più martoriata SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Taranto-Ravenna, incontro valido per la 15ma giornata, non andrà regolarmente in scena questa sera (ore 20.30) come da programma originario. La partita è stata rimandata a data da destinarsi a causa delle troppe positività al Covid-19 in seno alla formazione romagnola (più delle tre massime previste dal regolamento). Volley, SuperLega: Civitanova-Milano rinviata, positività al Covid-19 per la Lube. Ricollocata Taranto-Milano Stasera si giocheranno esclusivamente tre partite (salvo ulteriori cancellazioni): Milano-Trento, Modena-Monza, Padova-Cisterna. A questo punto appare a serio rischio anche ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) Altro rinvio per la sempre più martoriata, il massimo campionato italiano dimaschile., incontro valido per la 15ma giornata, non andrà regolarmente in scena questa sera (ore 20.30) come da programma originario. La partita è stata rimandata a data da destinarsi a causa delle troppe positività al-19 in seno alla formazione romagnola (più delle tre massime previste dal regolamento).: Civitanova-Milano, positività al-19 per la Lube. Ricollocata-Milano Stasera si giocheranno esclusivamente tre partite (salvo ulteriori cancellazioni): Milano-Trento, Modena-Monza, Padova-Cisterna. A questo punto appare a serio rischio anche ...

Advertising

0111_kaede : RT @pilloledivolley: 30 dicembre Pillole: per le ultime gare dell’anno riflettori puntati sul bilancio di Cuttini con Cisterna, sul ruolino… - pilloledivolley : 30 dicembre Pillole: per le ultime gare dell’anno riflettori puntati sul bilancio di Cuttini con Cisterna, sul ruol… - ROSA89914352 : RT @VolleyLube: Covid, altri tre contagi in casa Lube Volley ? Ad Anzani, Jeroncic, Simon e Yant si aggiungono Balaso, Sottile e Zaytsev #… - zazoomblog : Volley Superlega: rinviata Taranto-Ravenna - #Volley #Superlega: #rinviata - sportface2016 : #Superlega volley: rinviata Taranto-Ravenna -